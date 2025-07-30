Житель Тобольска мухобойкой избил возлюбленную и соседа в порыве ревности

Тобольский городской суд приговорил к полутора годам условного срока 35-летнего местного жителя, который в порыве ревности избил мухобойкой возлюбленную и соседа. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.
Инцидент произошел в июле 2023 года. Мужчина вместе с гражданской женой жили в гостевом доме, который находился на участке их общего знакомого. Однажды вечером женщина выпивала в компании соседа, а спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. Позже он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал возлюбленную в одной постели с соседом.
— Растерявшись от увиденного, он выскочил на улицу, но тут же одумался и вернулся с желанием ударить их чем-нибудь. Первое, что попалось в руки — мухобойка, и именно ей он нанес не менее пяти ударов потерпевшему в область головы, грудной клетки и туловища. Сожительнице тоже попало — ее он ударил ладонью по лицу, — передает официальный сайт Объединенной пресс-служба судов Тюменской области.
Другой случай произошел в Пожарском районе Приморского края, где пенсионер забил насмерть своего друга топором из-за ревности к супруге.