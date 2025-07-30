Житель Тобольска мухобойкой избил возлюбленную и соседа в порыве ревности

— Растерявшись от увиденного, он выскочил на улицу, но тут же одумался и вернулся с желанием ударить их чем-нибудь. Первое, что попалось в руки — мухобойка, и именно ей он нанес не менее пяти ударов потерпевшему в область головы, грудной клетки и туловища. Сожительнице тоже попало — ее он ударил ладонью по лицу, — передает официальный сайт Объединенной пресс-служба судов Тюменской области.