Стало известно желание немецкой биатлонистки Дальмайер в случае ее гибели

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер в своем завещании попросила в случае гибели оставить ее тело в горах. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ее менеджера.
Представитель спортсменки сообщил, что она выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения.
«Ее желанием было оставить тело на горе. Это также отвечает интересам ее родственников», — отметил менеджер биатлонистки, добавив, что ее близкие настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры.
Напомним, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер во время восхождения в горах Пакистана попала под камнепад. Инцидент произошел на высоте порядка 5700 метров.
Несколько дней велись поиски спортсменки. На некоторое время операцию приостанавливали в связи с плохими погодными условиями. Дальмайер искали две команды, которые сформировали из четырех опытных альпинистов и двух горных носильщиков.
Днем 30 июля СМИ со ссылкой на представителя спортсменки опубликовали информацию, что она погибла.