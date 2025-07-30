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Стало известно желание немецкой биатлонистки Дальмайер в случае ее гибели

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер в своем завещании попросила в случае гибели оставить ее тело в горах.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер в своем завещании попросила в случае гибели оставить ее тело в горах. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ее менеджера.

Представитель спортсменки сообщил, что она выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения.

«Ее желанием было оставить тело на горе. Это также отвечает интересам ее родственников», — отметил менеджер биатлонистки, добавив, что ее близкие настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер во время восхождения в горах Пакистана попала под камнепад. Инцидент произошел на высоте порядка 5700 метров.

Несколько дней велись поиски спортсменки. На некоторое время операцию приостанавливали в связи с плохими погодными условиями. Дальмайер искали две команды, которые сформировали из четырех опытных альпинистов и двух горных носильщиков.

Днем 30 июля СМИ со ссылкой на представителя спортсменки опубликовали информацию, что она погибла.