Из-за технической неисправности лифт отсек голову хирургу

В Хьюстоне (штат Техас) произошла трагическая гибель хирурга из-за неисправности лифта. Как сообщает The Mirror, 35-летний врач Хитоши Никайдо попытался войти в кабину на втором этаже клиники, но в момент, когда он наклонился внутрь, двери внезапно закрылись, отсекая ему голову.
В это время в лифте находилась коллега погибшего. Поскольку механизм застрял, женщина около 20 минут провела в замкнутом пространстве рядом с останками погибшего коллеги. Ей оказали психологическую помощь, однако спасти хирурга не удалось.
Расследование показало, что за несколько дней до происшествия лифт ремонтировали. Специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии стал лишний провод, установленный во время починки. Из-за этого датчики безопасности не сработали должным образом. Если бы пространство оставалось свободным, система могла бы предотвратить смерть врача.
Инцидент вызвал широкий резонанс, подняв вопросы о соблюдении норм безопасности при обслуживании лифтового оборудования. Власти и руководство клиники проводят проверку.