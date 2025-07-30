Из-за технической неисправности лифт отсек голову хирургу

Расследование показало, что за несколько дней до происшествия лифт ремонтировали. Специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии стал лишний провод, установленный во время починки. Из-за этого датчики безопасности не сработали должным образом. Если бы пространство оставалось свободным, система могла бы предотвратить смерть врача.