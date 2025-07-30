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Из-за технической неисправности лифт отсек голову хирургу

В США неисправный лифт оторвал голову хирургуВ Хьюстоне (штат Техас) произошла трагическая гибель хирурга из-за неисправности лифта.

В Хьюстоне (штат Техас) произошла трагическая гибель хирурга из-за неисправности лифта. Как сообщает The Mirror, 35-летний врач Хитоши Никайдо попытался войти в кабину на втором этаже клиники, но в момент, когда он наклонился внутрь, двери внезапно закрылись, отсекая ему голову.

В это время в лифте находилась коллега погибшего. Поскольку механизм застрял, женщина около 20 минут провела в замкнутом пространстве рядом с останками погибшего коллеги. Ей оказали психологическую помощь, однако спасти хирурга не удалось.

Расследование показало, что за несколько дней до происшествия лифт ремонтировали. Специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии стал лишний провод, установленный во время починки. Из-за этого датчики безопасности не сработали должным образом. Если бы пространство оставалось свободным, система могла бы предотвратить смерть врача.

Инцидент вызвал широкий резонанс, подняв вопросы о соблюдении норм безопасности при обслуживании лифтового оборудования. Власти и руководство клиники проводят проверку.