Приложение и кассы самообслуживания Rostics перестали работать

Согласно заявлению пресс-службы Rostic’s, в их ИТ-инфраструктуре произошел кратковременный технический сбой. В компании подчеркнули, что специалисты уже принимают все необходимые меры для скорейшего устранения возникших неполадок. Представители сети выразили надежду на понимание со стороны клиентов и сообщили, что все заведения продолжают функционировать в штатном режиме. Оформить заказ посетители могут непосредственно в ресторанах.