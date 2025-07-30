Приложение и кассы самообслуживания Rostics перестали работать

Фиксируются сбой в приложении и кассах обслуживания Rostic’s.
В ресторанах сети быстрого питания Rostic’s (бывший KFC) произошел массовый сбой в работе приложения и электронных киосков самообслуживания. Об этом сообщили посетители заведений, а также подтверждают данные специализированного сайта сбоев.
Согласно информации от пользователей, при попытке оформить заказ через мобильное приложение либо терминалы внутри ресторанов появляется сообщение о «технической ошибке». По предварительным данным, проблема связана с внутренними неполадками в ИТ-системе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’ВкусВилл" восстановил сайт после сбоев: какие еще приложения могут не работать из-за технических неполадок.
Несмотря на возникшие сложности, традиционные кассы продолжают функционировать в штатном режиме, и клиенты могут оформить заказ непосредственно у сотрудников заведения. По данным DownDetector, за последний час поступило 66 обращений по поводу неисправности, а за сутки — 164 жалобы.
Ранее интернет-сайт и мобильное приложение торговой сети «Вкусвилл» были временно выведены из строя вследствие внутренней технической неисправности. Кроме того, сервис доставки «Самокат» также столкнулся с техническими трудностями. Пользователи, заходящие на сайт с компьютера, видели информацию о временной недоступности сервиса.
Обновлено. 22:58:
Согласно заявлению пресс-службы Rostic’s, в их ИТ-инфраструктуре произошел кратковременный технический сбой. В компании подчеркнули, что специалисты уже принимают все необходимые меры для скорейшего устранения возникших неполадок. Представители сети выразили надежду на понимание со стороны клиентов и сообщили, что все заведения продолжают функционировать в штатном режиме. Оформить заказ посетители могут непосредственно в ресторанах.