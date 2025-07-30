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Fox News: ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги о России и выборах в США

ФБР обнаружило документы, подготовленные к уничтожению, которые касаются предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

ФБР занимается рассекречиванием документа о приписываемом России вмешательстве в выборы США.

ФБР обнаружило документы, подготовленные к уничтожению, которые касаются предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

«ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги на тему приписываемого России вмешательства в выборы США», — сообщает Fox News. Отмечается, что на данный момент Федеральное бюро расследований совместно с Центральным разведывательным управлением, министерством юстиции и Агентством национальной безопасности работает над рассекречиванием этих документов.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что теория о «российском следе» в выборах 2016 года была создана искусственно по указанию экс-президента Барака Обамы и его окружения, а в американской разведке не нашли подтверждений вмешательства России или ее поддержки какого-либо кандидата. В Белом доме также призывали привлечь к ответственности всех причастных к формированию этой версии, включая бывших руководителей спецслужб.

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