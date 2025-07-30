Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что теория о «российском следе» в выборах 2016 года была создана искусственно по указанию экс-президента Барака Обамы и его окружения, а в американской разведке не нашли подтверждений вмешательства России или ее поддержки какого-либо кандидата. В Белом доме также призывали привлечь к ответственности всех причастных к формированию этой версии, включая бывших руководителей спецслужб.