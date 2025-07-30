Масштабный сбой произошел в работе ресторанов Rostic’s в России

Больше всего сообщений о технических проблемах поступило из Москвы, Свердловской, Тверской и Самарской областей, а также Кабардино-Балкарской республики. На сбой в работе сайта жалуются 25 процентов респондентов, в то время как о проблемах в функционировании мобильного приложения доложили 64 процента пользователей.