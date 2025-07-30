Масштабный сбой произошел в работе ресторанов Rostic’s в России

В работе российской сети ресторанов быстрого питания Rostic’s в среду, 30 июля, произошел масштабный сбой: клиенты не могли заказать еду через терминалы в торговых точках и мобильное приложение.
На данный момент оформить заказ можно только через кассы в ресторанах. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои в Сети, за прошедший час на проблемы в работе сервисов Rostic’s пожаловались 68 человек.
Больше всего сообщений о технических проблемах поступило из Москвы, Свердловской, Тверской и Самарской областей, а также Кабардино-Балкарской республики. На сбой в работе сайта жалуются 25 процентов респондентов, в то время как о проблемах в функционировании мобильного приложения доложили 64 процента пользователей.
В тот же день произошел крупный сбой в работе интернет-магазина продуктов «ВкусВилл». В компании случившееся охарактеризовали как «локальный внутренний сбой». В результате не работали сайт и мобильное приложение магазина, но утечки данных не произошло.
29 июля появились сообщения о том, что в работе торговых точек сети магазинов «Дикси» в Москве произошел масштабный сбой, вследствие чего они временно закрылись. Позднее в компании опровергли эту информацию, заявив, что все магазины в столице работают в штатном режиме.