Отклонение идеи мира ставит Киев в тяжелое положение.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от предложения о мирном соглашении с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Он допустил ошибки», — сообщил Орбан изданию wPolsce24., комментируя решения Зеленского по вопросу мирного урегулирования. По словам венгерского премьера, отказ от заключения мира с Россией, который он лично предлагал, стал одной из ключевых стратегических ошибок украинского лидера.
Ранее Виктор Орбан уже отмечал, что время играет не в пользу Украины, а шансы на победу в конфликте становятся все менее реальными. В июле 2024 года он лично посещал Киев с предложением о посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако украинская сторона отклонила инициативу Будапешта, что, по мнению Орбана, осложнило перспективы достижения мира.