Орбан: Зеленский допустил ошибки в мирных переговорах с Россией

Ранее Виктор Орбан уже отмечал, что время играет не в пользу Украины, а шансы на победу в конфликте становятся все менее реальными. В июле 2024 года он лично посещал Киев с предложением о посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако украинская сторона отклонила инициативу Будапешта, что, по мнению Орбана, осложнило перспективы достижения мира.