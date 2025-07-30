У Украины появятся баллистические ракеты

«Президент Украины [Владимир Зеленский] уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль в беседе с «ВВС Украина».