Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Украины появятся баллистические ракеты

Украина уже близка к созданию собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Украина скоро будет иметь свои баллистические ракеты (фото из архива).

Украина уже близка к созданию собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль в беседе с «ВВС Украина».

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ускорить разработку отечественной баллистической ракеты. Как заявил глава государства, были заслушаны доклады, касающиеся оснащения военных бригад, укомплектования подразделений, а также детально рассмотрены вопросы, связанные с национальной ракетной программой, разработкой и производством ракет.