Тайный бизнес и ОПГ: зачем полиция ищет главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

До 2018 года Шыхлински был зампредседателя президиума Уральской коллегии адвокатов. А с 2023 года он занимает пост председателя национально-культурной организации «Азербайджан — Урал». Также Шыхлински связывают с торговым центром «Баку Плаза», но официально он им не владеет. Однако участок, на котором расположен ТЦ, арендует компания «Инесса», а ею владеет жена главы азербайджанской диаспоры Алмаз. А гендиректором этой компании значится Эмиль Шахинович Шыхлински.