Тайный бизнес и ОПГ: зачем полиция ищет главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински объявили в федеральный розыск. Ранее мужчину уже пытались задержать, но тогда его сын сбил на машине сотрудника ОМОНа. Сына арестовали, а вот самого Шыхлински отпустили на свободу. Глава азербайджанской диаспоры может быть связан с местной ОПГ. В чем конкретно замешан Шыхлински, выясняла «Вечерняя Москва».
Шыхлински в розыске.
Полиция объявила главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД РФ.
— Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в карточке.
О какой именно статье идет речь, не уточняется. Ura.ru со ссылкой на источник сообщает, что в квартире Шыхлински прошли обыски, а сам он не выходит на связь. Предположительно, мужчина скрывается в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве.
Арест сына Шыхлински.
Все началось с обысков в ТЦ «Баку Плаза» и задержания около 50 азербайджанцев в Екатеринбурге в конце июня. Во время оперативных действий двое задержанных скончались — у них мог случиться сердечный приступ. Предполагалось, что все фигуранты состоят в этнической преступной группировке, которая организовала ряд убийств и покушений в 2000-х.
Спустя несколько дней, 1 июля, спецназовцы попытались задержать Шахина Шыхлински возле ТЦ «Баку Плаза». Силовики окружили автомобиль, в котором сидели глава диаспоры и его сын Мутвалы Шыхлински. Родственники попытались в спешке уехать, в результате чего сбили и едва не задавили одного из сотрудников ОМОНа.
В итоге отца и сына вытащили из машины и скрутили. Затем Мутвалы отпустили на месте, а его отца отвезли в полицейский участок. Шахин Шыхлински пробыл на допросе около трех часов, после чего тоже вышел на свободу. Он получил статус свидетеля в рамках дела азербайджанской ОПГ.
Освобождение Шыхлински вызвало бурную реакцию в Сети, и вскоре Мутвалы снова задержали и поместили в СИЗО на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. За это бизнесмену грозит до пяти лет тюремного заключения. Тем временем его отец оставался на свободе.
Чем известен Шыхлински.
Шахину Шыхлински 59 лет, он родился и вырос в Азербайджане, затем переехал в Екатеринбург. Отучился в Уральской государственной юридической академии и получил ученую степень.
В 80-х он занимал руководящие должности в компаниях «Свердловскгражданстрой» и «Е-строй», а с 1996 по 1999 год был президентом производственно-коммерческой фирмы «Престиж-Сервис».
С 2003 года Шыхлински возглавлял фонд «Азербайджан». В 2004 году его избрали председателем и вице-президентом Уральского окружного совета Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). С тех пор он побывал на многих азербайджанских съездах, участвовал во Всероссийском азербайджанском конгрессе и вошел в Координационный совет азербайджанцев мира и консультативный совет по делам национальностей Свердловской области.
До 2018 года Шыхлински был зампредседателя президиума Уральской коллегии адвокатов. А с 2023 года он занимает пост председателя национально-культурной организации «Азербайджан — Урал». Также Шыхлински связывают с торговым центром «Баку Плаза», но официально он им не владеет. Однако участок, на котором расположен ТЦ, арендует компания «Инесса», а ею владеет жена главы азербайджанской диаспоры Алмаз. А гендиректором этой компании значится Эмиль Шахинович Шыхлински.
Шахин Шыхлински был отмечен госнаградами и от России, и от Азербайджана. Так, он имеет орден «Дружба», медаль «Тарагги» («За прогресс») от президента Азербайджана и награду от правительства Свердловской области за вклад в развитие экономических и культурных связей с республикой.
По данным РБК, сын Шахина Шыхлински Мутвалы имеет статус адвоката, поэтому в его отношении действует особый порядок уголовного преследования. Так, дела в отношении адвокатов должны согласовывать главы местных следственных комитетов и прокуроры.
Скандалы из-за недвижимости.
Шахин Шыхлински связан с целом рядом скандалов с недвижимостью. Например, в 2008 году в Пионерском районе Екатеринбурга решили построить 18-этажный «Дом Азербайджана» с офисами, гостиницей и большим паркингом.
Мэрия Екатеринбурга согласовала проект будущего «Дома Азербайджана», что вызвало недовольство местных жителей. Им не нравилось, что здание будет буквально прилегать к городскому парку. Кроме того, многоэтажка должна была появиться на перекрестке двух улиц, что в дальнейшем могло стать причиной постоянных автомобильных пробок поблизости. Спустя несколько лет стройку остановили.
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Земельный участок, на котором планировали возвести многоэтажку, арендует ИП Алмаз Шыхлински. Когда стройку остановили, власти Екатеринбурга неоднократно пытались расторгнуть соответствующий договор, но судебные разбирательства идут до сих пор.
Торговый центр «Баку Плаза», который связывают с Шахином Шыхлински, тоже имеет длинную и скандальную историю. Он появился в том же Пионерском районе в 2016 году. Строительство сопровождалось протестами горожан: здание перекрывало вид жильцам нескольких соседних домов.
Работы проводились при поддержке азербайджанской диаспоры. Шыхлински заявлял, что «Баку Плаза» станет домом бытового обслуживания с ателье и химчистками, а на последнем этаже откроют выставочный зал. Но в итоге большую часть «Баку Плазы» занял ресторан с несколькими банкетными залами.
В «Баку Плазе» не раз замечали криминального авторитета и «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова, которого в настоящее время судят за занятие высшего положения в преступной иерархии. Примечательно, что Гасанов состоит в приятельских отношениях с Мутвалой Шыхлински, который однажды защищал его интересы на суде по другому делу.
В 2024 году Шахин Шыхлински разругался с президентом Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаевым. Сначала Мустафаев публично обвинил его в связях с криминальным миром. В ответ Шыхлински обратился в полицию, обвинив чиновника в информационной травле и разжигании розни и нетерпимости. Впоследствии следователи инициировали проверку в отношении Мустафаева.
В феврале в Екатеринбурге умер участник свердловской ОПГ «Синие» Сергей Балагуров, который на тот момент считался криминальным «смотрящим» за одним из районов города. А до этого в Свердловской области начался передел криминального мира: авторитет Шакро Молодой назначил Марселя Гасанова новым смотрящим за регионом.
Тем временем в Москве задержали азербайджанского вора в законе — 59-летнего Вагифа Сулейманова. Мужчина проведет ближайшие три месяца в центре временного содержания иностранцев, после чего его депортируют в Азербайджан.