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В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров. В правительстве региона уточнили, что в двух районах республики запрещено посещать леса.

В этих районах вследствие лесных пожаров сложилась чрезвычайная ситуация. Указом главы республики от 30 июля на территории Карелии введён региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Начиная со среды в Муезерском и Лоухском районах по решению властей запрещено посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств, за исключением проезда по автодорогам общего пользования.

Сухая и жаркая погода, по прогнозам, продлится в регионе еще неделю.

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