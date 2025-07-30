В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров. В правительстве региона уточнили, что в двух районах республики запрещено посещать леса.
В этих районах вследствие лесных пожаров сложилась чрезвычайная ситуация. Указом главы республики от 30 июля на территории Карелии введён региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Начиная со среды в Муезерском и Лоухском районах по решению властей запрещено посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств, за исключением проезда по автодорогам общего пользования.
Сухая и жаркая погода, по прогнозам, продлится в регионе еще неделю.
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