Петух случайно убил мужчину ударом в живот

Инцидент случился в городе Денпасар, где зрители наблюдали за поединком. По данным полиции, один из петухов вырвался и атаковал соперника, после чего случайно ранил И Ненгаха Судану, который находился рядом с ареной. Лезвие попало мужчине в живот, что привело к летальному исходу. Это уже второй подобный случай за последние недели, что вызвало общественные дискуссии о безопасности петушиных боёв.