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Петух случайно убил мужчину ударом в живот

На индонезийском острове Бали произошёл трагический инцидент во время традиционного петушиного боя: 50-летний мужчина погиб, получив смертельное ранение от металлического лезвия, прикреплённого к лапе бойцовского петуха.

На индонезийском острове Бали произошёл трагический инцидент во время традиционного петушиного боя: 50-летний мужчина погиб, получив смертельное ранение от металлического лезвия, прикреплённого к лапе бойцовского петуха. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент случился в городе Денпасар, где зрители наблюдали за поединком. По данным полиции, один из петухов вырвался и атаковал соперника, после чего случайно ранил И Ненгаха Судану, который находился рядом с ареной. Лезвие попало мужчине в живот, что привело к летальному исходу. Это уже второй подобный случай за последние недели, что вызвало общественные дискуссии о безопасности петушиных боёв.

Местные власти начали расследование, однако пока неизвестно, будут ли привлечены к ответственности организаторы мероприятия. Традиционные петушиные бои остаются популярными в Индонезии, несмотря на их опасность и критику со стороны защитников животных.