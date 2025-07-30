В Майкопе свыше 2 тыс. абонентов остались без электроэнергии из-за аварии

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики, по факту аварийного отключения электроэнергии организована проверка. По ее результатам будет дана оценка причинам и условиям некачественной подачи коммунальных услуг, действиям ресурсоснабжающей организации и органам местного самоуправления.