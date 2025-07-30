В Майкопе свыше 2 тыс. абонентов остались без электроэнергии из-за аварии

«По данным ОДС ТЭЦ, в связи с аварийным отключением РП-14−1 без напряжения остались потребители Общее количество абонентов — 2041 шт. МКД — 17 шт. Частных домовладений: 1852 шт.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что без электроэнергии остались 17 соцобъектов, среди них, в частности, республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Дом ребенка, республиканский наркологический диспансер, котельные, насосные станции.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики, по факту аварийного отключения электроэнергии организована проверка. По ее результатам будет дана оценка причинам и условиям некачественной подачи коммунальных услуг, действиям ресурсоснабжающей организации и органам местного самоуправления.
Сейчас сетевой организацией проводятся ремонтно-восстановительные работы, принимаются меры для устранения аварийного отключения электроэнергии.