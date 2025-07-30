Россия ударила по порту с десантом ВСУ и продолжает наступление: главное об СВО 30 июля

Российская армия наступает по нескольким направлениям фронта.
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль признал тяжелую ситуацию для украинских войск по всей линии фронта. Российская армия, тем временем, продолжает активное летнее наступление: давит противника под городом Волчанск в Харьковской области и штурмует город Красноармейск в ДНР. А бойцы ВСУ бегут со своих позиций, потому что хотят вернуться домой. При этом Россия, как и ранее, готова к дипломатическому разрешению конфликта, однако будет проводить спецоперацию до тех пор, пока Киев не признает важность переговоров. Подробнее об успехах ВС РФ на фронте и главных новостях спецоперации — в материале URA.RU.
На Украине признали тяжесть ситуации на фронте.
Министр обороны Украины Шмыгаль заявил о сложной и напряженной обстановке для Вооруженных сил страны на линии фронта. «Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная», — сказал Шмыгаль в интервью BBC, объясняя, что угроза сохраняется по всей линии фронта. Министр подчеркнул, что украинские силы сталкиваются с постоянным давлением, а улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается.
ВС РФ поразили важный украинский порт.
Россия ударила по порту в Очакове с десантом ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российская армия нанесла удар по порту в городе Очаков Николаевской области. Ранее с помощью этого порта украинские подразделения предприняли попытку десанта на Тендровской косе. Они использовали четыре катера, однако были вынуждены отступить с потерями в сторону Одессы.
«Сегодня ночью наши войска нанесли мощный и точный удар по порту противника в Очакове Николаевской области. Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате атаки противник понес значительные потери.
Удар по военным объектам на Украине.
Российские войска за последние сутки нанесли удары по военным объектам в 156 районах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Среди пораженных целей оказались склады с боеприпасами и робототехническими комплексами, пункты размещения украинских военных и иностранных наемников, а также объекты транспортной инфраструктуры, используемые для обеспечения деятельности ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российских войск.
ВС РФ разбили женские расчеты дронов ВСУ.
ВС РФ разбили несколько женских подразделений ВСУФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Российские штурмовики ликвидировали несколько украинских женских расчетов БПЛА в районе села Новоторецкое (ДНР). Об этом сообщил участник операции, штурмовик группировки войск «Центр» Роман Ялушкевич, его слова приводит ТАСС.
По словам бойца, уничтоженные расчеты входили в состав элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». «У них довольно-таки такой закрепленный блиндаж был, уютненький, не по-мужски», — сообщил Ялушкевич.
Матвиенко обозначила длительность СВО.
Россия продолжит прилагать усилия для организации мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако сроки завершения спецоперации напрямую зависят от позиции Киева. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «До тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость и готовность участия в мирных переговорах, мы будем продолжать действовать», — подчеркнула она.
«Искандер» ударил по украинскому опорному пункту.
Российские военные нанесли удары по месту дислокации личного состава и техники ВСУ в Черниговской области, в результате чего были уничтожены и ранены около 200 украинских военных. Удары наносились оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Кадры операции публикует «Пятый канал».
Военнослужащие ВСУ на территории ДНР и в Днепропетровской области массово покидают свои укрепления и населенные пункты из-за серьезного дефицита личного состава. Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
«Дефицит личного состава — самое страшное, что может быть в армии. Если брать общую картину за последние две-три недели, то есть некоторые укрепрайоны, особенно в Днепропетровской области, которые противник оставляет, практически не защищая. Тот личный состав, который есть в наличии, не рассчитан на защиту протяженного участка фронта и такого укрепрайона. Из-за кризиса личного состава им приходится оставлять населенные пункты и укрепрайоны, чтобы сохранить себе жизнь», — заявил Гагин.
Специалист уточнил, что отступление ВСУ фиксируется по всей линии соприкосновения в ДНР. Для замедления наступления российских войск украинская сторона использует малочисленные группы солдат и устанавливает минные поля. Как отметил Гагин, военнослужащие ВСУ сообщают своим семьям о намерении выжить и вернуться домой, а не погибать на фронте.