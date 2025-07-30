Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль признал тяжелую ситуацию для украинских войск по всей линии фронта. Российская армия, тем временем, продолжает активное летнее наступление: давит противника под городом Волчанск в Харьковской области и штурмует город Красноармейск в ДНР. А бойцы ВСУ бегут со своих позиций, потому что хотят вернуться домой. При этом Россия, как и ранее, готова к дипломатическому разрешению конфликта, однако будет проводить спецоперацию до тех пор, пока Киев не признает важность переговоров. Подробнее об успехах ВС РФ на фронте и главных новостях спецоперации — в материале URA.RU.