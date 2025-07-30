Одного из лидеров РДК*, сына режиссера Кирющенко, заочно арестовали в России

Мужчина заочно арестован в Москве.
Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов), один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), заочно арестован по решению суда в Москве. Информация об этом размещена в картотеке судебных решений по состоянию на 30 июля 2025 года.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кирющенко меру пресечения в виде заключения под стражу. «Удовлетворено ходатайство об избрании пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко», — говорится в официальном сообщении суда, слова приводит РИА Новости. По данным картотеки, ему вменяется участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Ранее МВД России объявило Кирющенко в розыск. В июне 2025 года его имя было внесено Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В правоохранительных органах уточняют, что Кирющенко считается одним из лидеров РДК. В отношении него также возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Известно, что Кирющенко также — сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня».
*РДК, «Русский добровольческий корпус» — организация признана террористической и запрещена в России.