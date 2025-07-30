Одного из лидеров РДК*, сына режиссера Кирющенко, заочно арестовали в России

Ранее МВД России объявило Кирющенко в розыск. В июне 2025 года его имя было внесено Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В правоохранительных органах уточняют, что Кирющенко считается одним из лидеров РДК. В отношении него также возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Известно, что Кирющенко также — сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня».