Грузовик задавил пенсионерку в Подмосковье

Подобное происшествие произошло 14 октября 2024 года. На 196-м километре автодороги Курск — Воронеж пенсионер переходил дорогу в сторону села Хохол, и в этот момент на него наехал водитель «Газели», а после него пожилого мужчину переехали еще три автомобиля.