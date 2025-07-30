Грузовик задавил пенсионерку в Подмосковье

В подмосковной Лобне 28-летний водитель грузовика марки «ГАЗ», двигаясь задним ходом, задавил 85-летнюю пенсионерку. Она скончалась на месте от полученных травм. Об этом в среду, 30 июля, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Трагедия произошла во дворе одного из домов на улице Чехова.
— В отношении водителя следователем Следственного отдела ОМВД России по городскому округу Лобня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Российской Федерации, — передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».
Подобное происшествие произошло 14 октября 2024 года. На 196-м километре автодороги Курск — Воронеж пенсионер переходил дорогу в сторону села Хохол, и в этот момент на него наехал водитель «Газели», а после него пожилого мужчину переехали еще три автомобиля.