Цыгане толпой избили таксиста и разбили машину по одной причине

Цыгане толпой избили таксиста в Чувашии и разбили его машину за то, что мужчина отказался везти ребенка без кресла. Однако пострадавшему также может грозить уголовное дело. Об этом пишет Readovka.
По информации Telegram-канала, таксист приехал по вызову в «цыганский поселок» на окраине села Альгешево под Чебоксарами. Кроме четырех взрослых, нужно было везти и ребенка, для которого в салоне не оказалось детского кресла.
От поездки водитель отказался, за что его начали колотить почти десяток находившихся рядом цыган. После они перешли к его машине. Несколько человек начали бить ее, а один из таборян даже попрыгал на капоте и крыше.
Мужчина, пытаясь уехать от озверевшей толпы, наехал на одного из нападавших. Пострадавшего госпитализировали с переломами всех конечностей.
В МВД по Чувашии сообщили, что в отношении участников избиения были составлены протоколы по административной статье. Местные СМИ пишут, что после этого цыган отпустили.
Однако против водителя также возбуждено административное дело по статье о нарушении ПДД. Оно может быть переквалифицировано в уголовное — по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в ночь на 30 июля дотла сгорели цыганские дома. Пожар уничтожил стоянку цыган из шести незаконно построенных домов.