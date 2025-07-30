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Цыгане толпой избили таксиста и разбили машину по одной причине

Цыгане толпой избили таксиста в Чувашии и разбили его машину за то, что мужчина отказался везти ребенка без кресла.

Цыгане толпой избили таксиста в Чувашии и разбили его машину за то, что мужчина отказался везти ребенка без кресла. Однако пострадавшему также может грозить уголовное дело. Об этом пишет Readovka.

По информации Telegram-канала, таксист приехал по вызову в «цыганский поселок» на окраине села Альгешево под Чебоксарами. Кроме четырех взрослых, нужно было везти и ребенка, для которого в салоне не оказалось детского кресла.

От поездки водитель отказался, за что его начали колотить почти десяток находившихся рядом цыган. После они перешли к его машине. Несколько человек начали бить ее, а один из таборян даже попрыгал на капоте и крыше.

Мужчина, пытаясь уехать от озверевшей толпы, наехал на одного из нападавших. Пострадавшего госпитализировали с переломами всех конечностей.

В МВД по Чувашии сообщили, что в отношении участников избиения были составлены протоколы по административной статье. Местные СМИ пишут, что после этого цыган отпустили.

Однако против водителя также возбуждено административное дело по статье о нарушении ПДД. Оно может быть переквалифицировано в уголовное — по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в ночь на 30 июля дотла сгорели цыганские дома. Пожар уничтожил стоянку цыган из шести незаконно построенных домов.