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МЧС: ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края 30 июля была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. В экстренном уведомлении отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

Жителей призвали укрыться в защищенном месте.

На территории Краснодарского края 30 июля была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. В экстренном уведомлении отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

«На территории края объявлена “Ракетная опасность”. Существует угроза падения ракет», — говорится в опубликованном сообщении МЧС России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Краснодарском крае объявили ракетную опасность.

Жителей и гостей Краснодарского края экстренные службы призвали немедленно укрыться в защищенных помещениях — подвалах или специальных убежищах. Также в сообщении МЧС уточняется, что необходимо держаться подальше от окон и в случае обнаружения обломков либо взрывных устройств незамедлительно звонить по номеру 112.