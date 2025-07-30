МЧС: ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

Жителей и гостей Краснодарского края экстренные службы призвали немедленно укрыться в защищенных помещениях — подвалах или специальных убежищах. Также в сообщении МЧС уточняется, что необходимо держаться подальше от окон и в случае обнаружения обломков либо взрывных устройств незамедлительно звонить по номеру 112.