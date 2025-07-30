МЧС: ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

Жителей призвали укрыться в защищенном месте.
На территории Краснодарского края 30 июля была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. В экстренном уведомлении отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.
«На территории края объявлена “Ракетная опасность”. Существует угроза падения ракет», — говорится в опубликованном сообщении МЧС России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Краснодарском крае объявили ракетную опасность.
Жителей и гостей Краснодарского края экстренные службы призвали немедленно укрыться в защищенных помещениях — подвалах или специальных убежищах. Также в сообщении МЧС уточняется, что необходимо держаться подальше от окон и в случае обнаружения обломков либо взрывных устройств незамедлительно звонить по номеру 112.