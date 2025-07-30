Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался князь Александр Трубецкой

Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 30 июля, сообщил Shot.

Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 30 июля, сообщил Shot.

— Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок Трубецких и Голициных. Ему было 78 лет, — передает Telegram-канал.

24 июля в СМИ появилась информация о том, что Трубецкого госпитализировали в Москве из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Позднее медицинским специалистом удалось улучшить его состояние.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он состоял во многих общественных организациях, а также числился почетным профессором МГУ.