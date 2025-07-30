Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 30 июля, сообщил Shot.
— Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок Трубецких и Голициных. Ему было 78 лет, — передает Telegram-канал.
24 июля в СМИ появилась информация о том, что Трубецкого госпитализировали в Москве из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Позднее медицинским специалистом удалось улучшить его состояние.
Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он состоял во многих общественных организациях, а также числился почетным профессором МГУ.