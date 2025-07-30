В двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция

Ракетная опасность объявлена в двух регионах страны.
В Краснодарском крае и Ростовской области утром 30 июля была объявлена ракетная опасность. О введении режима предупреждения сообщило официальное приложение МЧС России. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
23:59 Число пострадавших детей при обстреле детской площадки в Васильевке Запорожской области увеличилось до трех. Один из них — мальчик 2013 года рождения — получил акубаротравму и контузию. Все дети находятся под наблюдением врачей, их жизни вне опасности. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
23:58 Ракетная опасность в Краснодарском крае отменена. Угроза длилась 52 минуты, об этом сообщили в МЧС России.
23:44 В Севастополе морской пассажирский транспорт снова начал работу. Ранее его движение было приостановлено. Об этом сообщили в городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.
23:40 Вечером 30 июля в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и призвали укрыться в безопасных местах. Сообщения поступили через систему РСЧС.
23:37 В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.