В двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция

23:59 Число пострадавших детей при обстреле детской площадки в Васильевке Запорожской области увеличилось до трех. Один из них — мальчик 2013 года рождения — получил акубаротравму и контузию. Все дети находятся под наблюдением врачей, их жизни вне опасности. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.