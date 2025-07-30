США пытались играть с Россией в рамках соглашения по оружейному плутонию

«Соединенные Штаты прикрывались “экономическими соображениями”, заявляя, что якобы запечатать плутоний в стекло и закопать — более выгодно, нежели заниматься сложными манипуляциями по его превращению в непригодный для оружейного применения диоксид. И это несмотря на то, что соглашение прямым текстом предусматривает лишь один способ утилизации, обязательный для обеих сторон, — превращение плутония в топливо для атомных станций и его дальнейшее сжигание», — объяснил политолог.