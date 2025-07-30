США пытались играть с Россией в рамках соглашения по оружейному плутонию

Россия планирует денонсировать соглашение с США по плутонию.
США играли с Россией, не выполняя договоренности в рамках соглашения об утилизации оружейного плутония. Об этом в интервью URA.RU рассказал политолог Сергей Расторгуев.
«Согласно договоренностям, уже в 2018 году Россия и США должны были действовать совместно в вопросах утилизации плутония. РФ построила реактор БН-800, который позволял осуществлять необратимую переработку потенциального оружия в МОКС-топливо нового поколения, обеспечив Россию атомной энергией на сотни лет вперед. США же не торопились создавать аналогичные устройства — они не хотели расставаться со своими запасами», — сообщил Расторгуев.
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Он добавил, что США собирались «утилизировать» свой плутоний обратимым способом. Вынуждая других бросать ружья под пресс, свое оружие «американцы всего лишь разбирали по винтикам».
«Соединенные Штаты прикрывались “экономическими соображениями”, заявляя, что якобы запечатать плутоний в стекло и закопать — более выгодно, нежели заниматься сложными манипуляциями по его превращению в непригодный для оружейного применения диоксид. И это несмотря на то, что соглашение прямым текстом предусматривает лишь один способ утилизации, обязательный для обеих сторон, — превращение плутония в топливо для атомных станций и его дальнейшее сжигание», — объяснил политолог.
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Соглашение между РФ и США, достигнутое в 2000 году, предполагало ликвидацию двумя государствами 68 тонн этого материала, которые сочли излишними для военных программ. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин распорядился приостановить договор из-за неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. По информации ТАСС, 31 июля правительство РФ рассмотрит законопроект о денонсации этого документа.