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Ракетную опасность объявили в Ростовской области

На территории Ростовской области вечером 30 июля была объявлена опасность из-за угрозы падения ракет. В экстренном уведомлении в официальном приложении МЧС России отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

Жителей региона призвали укрыться в безопасных местах.

На территории Ростовской области вечером 30 июля была объявлена опасность из-за угрозы падения ракет. В экстренном уведомлении в официальном приложении МЧС России отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

«На территории области объявлена “Ракетная опасность”. Существует угроза падения ракет», — предупреждает МЧС России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция.

В Краснодарском крае 30 июля также была введена ракетная тревога. Властями региона жителям и приезжим рекомендовано срочно перейти в безопасные зоны — подвалы или специальные укрытия.