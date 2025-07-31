Мэр Уфы прокомментировал обрушение стены здания расселенного общежития

«Произошло обрушение объекта культурного наследия, который был уже расселен, — сказал Ратмир Мавлиев. — Помещение в последний год никто не занимал, деятельность здесь не велась. Сейчас на месте работают все экстренные службы города. Будут предприняты меры по ограничению территории, эвакуации автомобилей и дальнейшему обследованию. В ближайшее время после проведения оперативных мероприятий сообщим о дальнейших планах. Можем сказать, что никто не пострадал, в здании никого не было, ни охраны, все двери закрыты. Дополнительно ведется обследование помещений, которые рядом находятся. Ситуация на контроле».