«Произошло обрушение объекта культурного наследия, который был уже расселен, — сказал Ратмир Мавлиев. — Помещение в последний год никто не занимал, деятельность здесь не велась. Сейчас на месте работают все экстренные службы города. Будут предприняты меры по ограничению территории, эвакуации автомобилей и дальнейшему обследованию. В ближайшее время после проведения оперативных мероприятий сообщим о дальнейших планах. Можем сказать, что никто не пострадал, в здании никого не было, ни охраны, все двери закрыты. Дополнительно ведется обследование помещений, которые рядом находятся. Ситуация на контроле».
Мэр Уфы прокомментировал обрушение стены здания расселенного общежития
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал обрушение стены здания бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума на улице Коммунистической.