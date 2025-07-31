В центре Уфы обрушилось здание общежития

Сегодня, 30 июля, вечером на улице Коммунистической в Уфе обрушилась стена здания общежития Башкирского кооперативного техникума. По данным МЧС, оно не эксплуатировалось с 2024 года. Здесь вели работы по подготовке к сносу, от газоснабжения здание отключили.
«Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается», — прокомментировали в ведомстве.
На место происшествия прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
«Это здание предварительно является объектом культурного наследия. В последние годы помещения никто не занимал. В здании никого не находилось. На месте работают все экстренные службы. Предпримем меры по огораживанию территорий, эвакуации территории и дальнейшему обследованию», — прокомментировал глава администрации ufa1.ru.