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В центре Уфы обрушилось здание общежития

На месте работают экстренные службы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС Башкирии

Сегодня, 30 июля, вечером на улице Коммунистической в Уфе обрушилась стена здания общежития Башкирского кооперативного техникума. По данным МЧС, оно не эксплуатировалось с 2024 года. Здесь вели работы по подготовке к сносу, от газоснабжения здание отключили.

«Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается», — прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Это здание предварительно является объектом культурного наследия. В последние годы помещения никто не занимал. В здании никого не находилось. На месте работают все экстренные службы. Предпримем меры по огораживанию территорий, эвакуации территории и дальнейшему обследованию», — прокомментировал глава администрации ufa1.ru.