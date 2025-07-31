В центре Уфы обрушилось здание общежития

Сегодня, 30 июля, вечером на улице Коммунистической в Уфе обрушилась стена здания общежития Башкирского кооперативного техникума. По данным МЧС, оно не эксплуатировалось с 2024 года. Здесь вели работы по подготовке к сносу, от газоснабжения здание отключили.