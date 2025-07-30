Главком ВСУ Сырский счел, что место украинских новобранцев под землей

Ранее российское Министерство обороны заявило, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по украинскому учебному подразделению в Черниговской области были уничтожены и ранены около 200 военных ВСУ. Украинские Сухопутные войска подтвердили ракетный обстрел объекта, уточнив, что погибли три человека, 18 получили ранения. После этих событий Сырский уже запрещал массовое скопление военнослужащих в учебных центрах, чтобы снизить риск поражения при повторных атаках.