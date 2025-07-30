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Часть дома обрушилась в Уфе. Видео

В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На месте обрушения работают сотрудники МЧС (фото из архива).

В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, ранее строение использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения эксплуатации помещения было принято решение о демонтаже здания. Специалисты экстренных служб проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.