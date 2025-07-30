Часть дома обрушилась в Уфе. Видео

«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.