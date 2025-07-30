Часть дома обрушилась в Уфе. Видео

На месте обрушения работают сотрудники МЧС (фото из архива).
В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.
По информации ведомства, ранее строение использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения эксплуатации помещения было принято решение о демонтаже здания. Специалисты экстренных служб проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.