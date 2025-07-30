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Прокуроры организовали проверку из-за обрушения здания на улице Коммунистической в Уфе

Прокуратура начала проверку из-за обрушения здания в центре Уфы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура организовала проверку после частичного обрушения пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел сегодня около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Также для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место выехал первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия, включая вопросы содержания и обслуживания аварийного здания. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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