Прокуроры организовали проверку из-за обрушения здания на улице Коммунистической в Уфе

В Уфе прокуратура организовала проверку после частичного обрушения пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел сегодня около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Также для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место выехал первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия, включая вопросы содержания и обслуживания аварийного здания. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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