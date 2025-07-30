Балицкий: три ребенка пострадали при обстреле детской площадки в Запорожье

Губернатор заявил, что была обстреляна детская площадка.
Число детей, пострадавших в результате обстрела детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, увеличилось до трех. Об этом 30 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
По словам Балицкого, при обстреле территории детской площадки пострадал еще один ребенок — мальчик 2013 года рождения. Он был госпитализирован с диагнозами «акубаротравма» и «контузия». «Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей», — написал глава региона.
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Губернатор уточнил, что во время обстрела на площадке находилось около десяти детей. После начала атаки их удалось оперативно эвакуировать в подвальное помещение расположенного рядом жилого дома. На месте происшествия работают экстренные службы.