Балицкий: три ребенка пострадали при обстреле детской площадки в Запорожье

По словам Балицкого, при обстреле территории детской площадки пострадал еще один ребенок — мальчик 2013 года рождения. Он был госпитализирован с диагнозами «акубаротравма» и «контузия». «Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей», — написал глава региона.