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Многоэтажный дом частично обрушился в центре Уфы

Стена пятиэтажного дома по Коммунистической улице в Уфе частично обрушилась. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Башкортостану.

Стена пятиэтажного дома по Коммунистической улице в Уфе частично обрушилась. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Башкортостану.

По словам представителей ведомства, здание ранее использовалось в качестве общежития Башкирского кооперативного техникума — еще в 2024 году его перестали эксплуатировать и начали готовить к сносу. Дом также был отключен от газоснабжения.

— По предварительным данным, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается, — передает официальный Telegram-канал республиканского управления министерства.

25 июля в жилом доме в Саратове произошел взрыв, вследствие которого часть здания обрушилась. Причиной детонации стала утечка газа. От обломков рухнувшей конструкции пострадали пешеходы, погибли несколько человек. Обрушение затронуло этажи с десятого по первый.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что семьям погибших в результате трагедии выплатят по миллиону рублей. Позже в Сети также появилось видео с моментом взрыва. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».