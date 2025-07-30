WSJ: В США придумали новый способ поставлять оружие Украине за чужой счет

По их словам, план рассчитан на ежегодное привлечение от 5 до 8 миллиардов долларов. В числе возможных спонсоров называются Германия и Великобритания. Средства фонда будут направляться именно на закупку у американских производителей с целью восполнения арсеналов, из которых осуществляется поддержка Украины.