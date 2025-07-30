Лидер РДК* Василий Кирющенко** заочно арестован по делу о терроризме

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса»* Василий Кирющенко** заочно арестован по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко В. А.**», —отмечается в тексте.
В соответствии с данными картотеки, Кирющенко** подозревается в причастности к деятельности организации, которая в России признана террористической. Максимальное наказание по соответствующей статье — до 20 лет лишения свободы. Кирющенко** объявлен в международный розыск.
Напомним, что в июне 2025 года Василий Кирющенко** был включен Росфинмониторингом в в список террористов и экстремистов РФ. Также известно, что объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет долги в РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.