12-летний подросток получил ранение при стрельбе из пневматики в Подмосковье

Как стало известно «МК», инцидент произошел в деревне Коробово. Двое юношей, находясь на балконе дома, произвели несколько выстрелов из пистолета, ранив несовершеннолетнего. Подозреваемые были задержаны по горячим следам, ими оказались подростки 17 и 18 лет, Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по результатам выяснения обстоятельств случившегося будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.