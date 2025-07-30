12-летний подросток получил ранение при стрельбе из пневматики в Подмосковье

12-летний мальчик получил ранение после выстрела из пневматического оружия в Ленинском городском округе Подмосковья в среду вечером.
Как стало известно «МК», инцидент произошел в деревне Коробово. Двое юношей, находясь на балконе дома, произвели несколько выстрелов из пистолета, ранив несовершеннолетнего. Подозреваемые были задержаны по горячим следам, ими оказались подростки 17 и 18 лет, Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по результатам выяснения обстоятельств случившегося будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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