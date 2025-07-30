Видео с места обрушения общежития в центре Уфы опубликовала прокуратура

В Уфе часть здания общежития обрушилась вечером 30 июля. Инцидент произошел поздним вечером по улице Коммунистической. Прокуратура опубликовала появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами.
По предварительным данным, фасад обрушился в здании бывшего общежития кооперативного техникума, которое не использовалось с 2014 года. Свидетели утверждают, что на данное строение поступало много жалоб.
Информации о пострадавших в результате ЧП в настоящий момент нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также отмечается, что в последнее время данную улицу не ремонтируют.
Напомним, сегодня в Башкирии прогнозировался сильный ветер. Как рассказали в республиканском МЧС, в регионе порывы ветра будут достигать до 16 м/с.