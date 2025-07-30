Трамп ввел пошлины в 50% против Бразилии

Ранее Дональд Трамп уже уведомил о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, с тарифами от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами. Теперь аналогичные ограничения распространяются и на Бразилию, а также на импорт медных полуфабрикатов и изделий.