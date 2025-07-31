В Уфе организовали проверки в связи с обрушением здания

Следственным отделом по Советскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту обрушения части здания по улице Коммунистической в Уфе.
По предварительным данным, сегодня около 22.00 часов произошло частичное обрушение стены пятиэтажного здания бывшего Башкирского кооперативного техникума, которое было внесено в реестр объектов культурного наследия. По имеющимся данным на текущий момент жертв не имеется, здание не эксплуатировалось с 2024 года.
В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственных действий с целью установления причин и условий, способствующих произошедшему, сообщает пресс-служба ведомства.
Также проверку проводит прокуратура республики.
«По предварительным данным, сегодня около 22 часов 10 минут произошло обрушение стены пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по ул. Коммунистической, д. 52а. Здание признано аварийным и является объектом культурного наследия», — сообщили в прокуратуре.
На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Евгений Бендовский.
Прокуратура республики даст оценку соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия, в том числе в части содержания и обслуживания аварийного здания.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.