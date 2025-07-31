В Уфе организовали проверки в связи с обрушением здания

По предварительным данным, сегодня около 22.00 часов произошло частичное обрушение стены пятиэтажного здания бывшего Башкирского кооперативного техникума, которое было внесено в реестр объектов культурного наследия. По имеющимся данным на текущий момент жертв не имеется, здание не эксплуатировалось с 2024 года.