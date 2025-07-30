Опубликована видеозапись момента обрушения здания на Коммунистической в Уфе

В социальных сетях появилось видео момента частичного обрушения пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а.
Инцидент произошел сегодня около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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