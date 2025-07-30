Молодых людей, расстрелявших ребёнка с балкона дома, задержали

В Московской области полиция задержала пару молодых людей, устроивших стрельбу из пневматического оружия с балкона многоквартирного дома. По информации, предоставленной ТАСС Ириной Волк, в результате инцидента пострадал 12-летний ребенок.
Ранее в полицию поступила информация о том, что 5 июля с балкона многоквартирного дома в западной части Москвы раздаются выстрелы металлическими пулями, предположительно из пневматического оружия.
По предварительным данным, выстрелы производились неустановленным лицом. Информации о раненых или пострадавших в результате инцидента не поступало.
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