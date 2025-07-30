Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодых людей, расстрелявших ребёнка с балкона дома, задержали

В Московской области полиция задержала пару молодых людей, устроивших стрельбу из пневматического оружия с балкона многоквартирного дома.

В Московской области полиция задержала пару молодых людей, устроивших стрельбу из пневматического оружия с балкона многоквартирного дома. По информации, предоставленной ТАСС Ириной Волк, в результате инцидента пострадал 12-летний ребенок.

Ранее в полицию поступила информация о том, что 5 июля с балкона многоквартирного дома в западной части Москвы раздаются выстрелы металлическими пулями, предположительно из пневматического оружия.

По предварительным данным, выстрелы производились неустановленным лицом. Информации о раненых или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше