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В Подмосковье задержали мужчин, устроивших стрельбу с балкона

В деревне Коробово Ленинского городского округа полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе из пневматического оружия с балкона многоэтажного дома, в результате которой пострадал 12-летний мальчик. Об этом 30 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

Молодые люди стреляли из пневматики.

В деревне Коробово Ленинского городского округа полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе из пневматического оружия с балкона многоэтажного дома, в результате которой пострадал 12-летний мальчик. Об этом 30 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Моими коллегами из Московской области в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое граждан, стрелявших из пневматического оружия в деревне Коробово… в результате чего пострадал несовершеннолетний», — написала Волк. По ее словам, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу от местной жительницы, которая заявила о нанесении телесных повреждений ее 12-летнему сыну.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, предварительно установили, что двое молодых людей стреляли из пневматического пистолета с балкона дома на улице Авиаторов. В результате один из выстрелов попал в несовершеннолетнего. Полицейские оперативно установили личности подозреваемых — ими оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения. Один из них при задержании имел при себе пневматический пистолет, который был изъят для проведения экспертизы.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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