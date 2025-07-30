В Подмосковье задержали мужчин, устроивших стрельбу с балкона

Сотрудники полиции, прибывшие на место, предварительно установили, что двое молодых людей стреляли из пневматического пистолета с балкона дома на улице Авиаторов. В результате один из выстрелов попал в несовершеннолетнего. Полицейские оперативно установили личности подозреваемых — ими оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения. Один из них при задержании имел при себе пневматический пистолет, который был изъят для проведения экспертизы.