Следком организовал проверку из-за обрушения здания на улице Коммунистической в Уфе

В Уфе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту частичного обрушения здания бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Сотрудники СК на месте происшествия устанавливают точные причины и обстоятельства ЧП. По факту происшествия также начала проверку прокуратура.
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