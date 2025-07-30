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Следком организовал проверку из-за обрушения здания на улице Коммунистической в Уфе

СК начал проверку из-за обрушения здания в центре Уфы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту частичного обрушения здания бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Сотрудники СК на месте происшествия устанавливают точные причины и обстоятельства ЧП. По факту происшествия также начала проверку прокуратура.

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