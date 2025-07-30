Скоростное ограбление: Во Франции пассажиры поезда лишились драгоценностей на треть миллиона евро

Ранее столичные пенсионеры стали жертвами крупной афёры, в результате которой потеряли сбережения и автомобиль на сумму более 17 миллионов рублей. Мошенники, представившиеся сотрудниками энергетической компании, первоначально связались с 75-летним мужчиной, предложив замену или проверку электросчетчиков. После того как им удалось выманить у него код из СМС, злоумышленники сообщили о несанкционированном доступе к его аккаунту на «Госуслугах» и якобы произошедшем хищении средств. Аферисты убедили пару перевести средства на «безопасный счёт».