В Москве в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой

Князь Александр Трубецкой, прямой наследник знаменитых родов Трубецких и Голицыных, скончался в Москве в возрасте 78 лет. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале предприниматель и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
«Простой в общении, душевный человек. Рожденный на чужбине, князь Трубецкой всю жизнь стремился на Родину. И упокоился на русской земле. Вся его деятельность была направлена на сохранение русской исторической памяти, укрепление традиций и сплочение эмиграции вокруг идеи православной России», — написал Малофеев.
Александр Александрович родился в 1947 году в Париже. Он активно участвовал в работе общественных организаций и имел звание почетного профессора Московского государственного университета. Всю жизнь князь Трубецкой посвятил сохранению исторического наследия и культурной памяти России.
24 июля его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник с осложнениями после перенесенной пневмонии. Пациента доставили в реанимацию, где впоследствии удалось стабилизировать его состояние.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончался Лотфи Лабиб, выдающийся египетский актер театра, кино и телевидения. Он также работал диктором, артистом радиопостановок и сценаристом.