В Москве в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой

«Простой в общении, душевный человек. Рожденный на чужбине, князь Трубецкой всю жизнь стремился на Родину. И упокоился на русской земле. Вся его деятельность была направлена на сохранение русской исторической памяти, укрепление традиций и сплочение эмиграции вокруг идеи православной России», — написал Малофеев.