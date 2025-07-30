Момент обрушения здания в центре Уфы попал на видео

В Сети в среду, 30 июля, появилась видеозапись, на которой запечатлен момент обрушения пятиэтажного здания в центре Уфы.
На глазах у очевидцев, которые стояли возле дома, стена постепенно начала обрушиваться. Сначала упала небольшая часть дома, а затем обвалился большой фрагмент стены. В результате разрушения появилось плотное песчаное облако, которое заполнило двор здания, передает Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».
В СУ Следственного комитета России по Республики Башкортостан сообщили, что сотрудники следственного отдела по Советскому району Уфы проводят доследственную проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что здание присутствовало в перечне объектов культурного наследия, передает Telegram-канал «Следком Башкирии».
Обрушение здания на Коммунистической улице произошло около 22:00 30 июля. По словам сотрудников МЧС России, здание ранее использовали в качестве общежития Башкирского кооперативного техникума, но в 2024 году его перестали эксплуатировать и начали готовить к сносу. Кроме того, дом отключили от газоснабжения. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет.