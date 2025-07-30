Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия обрушения здания на Коммунистической в Уфе попали на видео

Появилось видео последствий обрушения исторического здания в Уфе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Корреспондент «КП-Уфа» с места событий поделилась видео, на кадрах которого запечатлены последствия частичного обрушения пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а.

Инцидент произошел 30 июля около 22:10. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыл мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

По факту происшествия прокуратура и СК начали проверки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.