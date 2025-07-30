На Камчатке за час произошло 11 землетрясений магнитудой от 4,2 до 5,5

В течение часа у берегов Камчатки произошло одиннадцать подземных толчков. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале камчатского отделения Единой геофизической службы Российской академии наук.
По информации, полученной от сейсмологов, сила подземных толчков варьировалась от 4,2 до 5,5 баллов. Сведение о том, ощущались ли толчки, пока нет.
Напомним, 30 июля землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 балла стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. Из-за крупнейшего землетрясения на Камчатке вновь проснулся вулкан.
Камчатские врачи в интервью KP.RU рассказали об операции во время землетрясения. Видео как четверо медиков не остановили работу во время сильной тряски мгновенно разлетелось по интернету.