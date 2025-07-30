В Лобне водитель грузовика насмерть переехал женщину, когда сдавал назад

«По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки “ГАЗ”, при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия», — доложила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.