В российском регионе подросток-спортсмен неожиданно умер в летнем лагере

Инцидент произошёл в Светлогорске. На территории детского учреждения 17-летний парень неожиданно потерял сознание, а его кожа приобрела синий оттенок. Несмотря попытки его реанимировать, спортсмен скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало то, что погибший вдохнул неизвестный газ и отравился токсичными веществами.