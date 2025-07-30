Выросло число детей, пострадавших при ударе ВСУ по детской площадке

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество детей, пострадавших из-за удара ВСУ по детской площадке в Васильевке, увеличилось до трех. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили в среду, 30 июля, вечером по детской площадке в Васильевке. В результате удара пострадало двое детей.
По словам главы региона, также госпитализирован мальчик 2013 года рождения с диагнозом «акубаротравма, контузия».
На детской площадке в момент обстрела находились около десяти детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома, отметил чиновник.
Пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, добавил Балицкий.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что ранения получили девочка 2016-го и мальчик 2018 годов рождения. Они доставлены в больницу с осколочными ранениями.