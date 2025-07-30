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Ребенок пострадал при стрельбе, открытой подростками с балкона в Подмосковье

Правоохранители задержали в деревне Коробово Ленинского городского округа Подмосковья двух подростков, которые открыли огонь из пневматического пистолета, стоя на балконе жилого дома. Об этом в среду, 30 июля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Правоохранители задержали в деревне Коробово Ленинского городского округа Подмосковья двух подростков, которые открыли огонь из пневматического пистолета, стоя на балконе жилого дома. Об этом в среду, 30 июля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам пресс-секретаря ведомства, о случившемся сообщила мать 12-летнего мальчика, который пострадал во время стрельбы. Полицейские вскоре установили личности стрелявших, задержали их и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

— Ими оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения, у одного из них изъят пневматический пистолет. Сотрудниками подмосковной полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Другой случай произошел 26 июля, когда правоохранители задержали двух подростков, которые с пневматическим пистолетом напали на сотрудника транспортной полиции на станции Матвеевская МЦД-4.

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