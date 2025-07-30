Ребенок пострадал при стрельбе, открытой подростками с балкона в Подмосковье

— Ими оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения, у одного из них изъят пневматический пистолет. Сотрудниками подмосковной полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — написала Волк в своем Telegram-канале.