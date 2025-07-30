Лесной пожар в турецкой Бурсе потушили на пятые сутки

Министр уточнил, что с начала 2024 года на территории Турции произошло свыше 4,4 тысячи лесных пожаров — это на 209 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке ведомства, причиной подавляющего большинства возгораний (96%) является человеческий фактор. В борьбе с огнем участвовали 27 самолетов, 105 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов. За этот год огонь уничтожил 0,11% лесного фонда страны — этот показатель ниже, чем во Франции и Португалии.