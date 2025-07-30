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В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять иностранцев

На северо-востоке Словении произошло смертельное ДТП с участием граждан России и Украины, в результате которого погибли пять иностранцев.

На северо-востоке Словении произошло смертельное ДТП с участием граждан России и Украины, в результате которого погибли пять иностранцев. По данным полиции города Целе, авария произошла при столкновении фургона под управлением украинца с грузовиком, которым управлял россиянин.

Предварительной причиной столкновения названо превышение скорости. В результате инцидента пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы.

Информация о состоянии россиянина не уточняется.

Ранее сообщалось, что концерт Дженнифер Лопес в Египте привёл к давке и ажиотажу.