В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять иностранцев

На северо-востоке Словении произошло смертельное ДТП с участием граждан России и Украины, в результате которого погибли пять иностранцев. По данным полиции города Целе, авария произошла при столкновении фургона под управлением украинца с грузовиком, которым управлял россиянин.
Предварительной причиной столкновения названо превышение скорости. В результате инцидента пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы.
Информация о состоянии россиянина не уточняется.
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