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Зеленский: Украина согласовала с США масштабные сделки по оружию

Украина и США согласовали ключевые принципы будущих соглашений о поставках вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном telegram-канале.

Зеленский не рассказал подробности сделки.

Украина и США согласовали ключевые принципы будущих соглашений о поставках вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном telegram-канале.

«Мы готовим сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна — усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру», — заявил Зеленский.

Президент не уточнил детали достигнутых договоренностей, однако отметил, что консультации с зарубежными союзниками продолжаются. По словам главы государства, переговоры нацелены на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и координацию усилий с международными партнерами в вопросах безопасности.

Ранее президент Зеленский уже поручал усилить контроль над выполнением западными странами договоренностей по поставкам вооружения, отмечая, что часть обязательств реализуется не полностью. В условиях продолжающихся боевых действий и после ультиматума президента США Дональда Трампа России власти Украины стремятся обеспечить стабильное снабжение армии, чтобы избежать истощения ресурсов и сохранить позиции на фронте.

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