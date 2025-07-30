Зеленский: Украина согласовала с США масштабные сделки по оружию

Ранее президент Зеленский уже поручал усилить контроль над выполнением западными странами договоренностей по поставкам вооружения, отмечая, что часть обязательств реализуется не полностью. В условиях продолжающихся боевых действий и после ультиматума президента США Дональда Трампа России власти Украины стремятся обеспечить стабильное снабжение армии, чтобы избежать истощения ресурсов и сохранить позиции на фронте.